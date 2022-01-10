«ПСЖ» сделал предложение Рюдигеру

Владельцы «ПСЖ» намерены воспользоваться ситуацией немецкого защитника Антонио Рюдигера в лондонском «Челси». «Пенсионеры» до сих пор не договорились с игроком о пролонгации трудового договора, истекающего в конце сезона.

По данным Get French Football News, парижане готовы предложить выгодный контракт футболисту. Вице-чемпион Лиги 1 хочет заключить с Антонио долгосрочное соглашение с годовым окладом в семь миллионов евро.

При этом сам Рюдигер больше склоняется к переходу в мадридский «Реал», который также заинтересован в его услугах.

В связи с истекающим контрактом немец может свободно вести переговоры с потенциальными покупателями.