«Ньюкасл» потерял одного из лидеров

«Ньюкасл» лишился одного из ведущих футболистов команды. Форвард Каллум Уилсон, который является лучшим голеадором «сорок» в текущем сезоне, повредил икроножную мышцу.

Как информирует клубная пресс-служба, на полное восстановление 29-летнему бомбардиру понадобится восемь недель.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Каллум провел 15 поединков и записал на свой счет шесть результативных ударов.

«Ньюкасл» неудачно провел первую половину сезона-2021/2022. После 19 сыгранных матчей «чёрно-белые» набрали всего 11 очков и располагаются на предпоследнем месте в турнирной таблице АПЛ.