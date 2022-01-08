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Гарет Бэйл может вернуться в «Саутгемптон»

08 Января 2022 • 23:33 Комментировать
Саутгемптон
...
Брентфорд
2.00 3.35 3.95
11.01 22:45

«Саутгемптон» претендует на услуги полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, это одна из главных целей клуба на зимнее трансферное окно, сообщает El National. Для валлийца возможный союз с «Саутгемптоном» стал бы еще одним возвращением в родные пенаты, ведь свой первый сезон в АПЛ Бэйл провел именно в составе «святых», в сезоне 2006/2007. Тогда Гарет отыграл за команду сорок матчей, в которых забил пять мячей.

Права на Гарета Бэйла до сих пор принадлежат мадридскому «Реалу», но прошлый сезон он провел в лондонском «Тоттенхэме», в составе которого он также когда-то уже выступал - с 2007 по 2011 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Саутгемптон Гарет Бэйл
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САУТГЕМПТОН БРЕНТФОРД
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