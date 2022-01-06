Четыре клуба проявляют интерес к Диню

Французский защитник Люка Динь, который оказался не нужен «Эвертону», хотел бы трудоустроиться в другом английском клубе. Такая информация появилась в твиттер-аккаунте журналиста Николо Скиры.

Интерес к 28-летнему исполнителю проявляют сразу несколько представителей АПЛ. Речь идет о «Ньюкасле», а также лондонских «Вест Хэме» и «Челси». Также у француза есть вариант продолжения карьеры в Серии А, где его ждет «Наполи».

В текущем сезоне Динь провел 15 поединков во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Его трудовой договор с «ирисками» истекает летом 2025 года.