Назван лучший игрок месяца в «Манчестер Юнайтед», это не Роналду

На официальном сайте «Манчестер Юнайтед» подведены итоги голосования за лучшего футболиста команды в декабре. Победу с огромным перевесом отпраздновал страж ворот «красных дьяволов» Давид де Хеа. За него проголосовали 73 процента респондентов.

Второе место занял звездный нападающий Криштиану Роналду. Кандидатуру 36-летнего португальца поддержали 22% опрошенных. Тройку замкнул бразильский полузащитник Фред с пятью процентами.

В прошлом месяце испанский вратарь принял участие в пяти матчах и пропустил четыре мяча.

Примечательно, что Давид признан лучшим игроком «МЮ» второй месяц подряд.