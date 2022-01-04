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Назван лучший игрок месяца в «Манчестер Юнайтед», это не Роналду

04 Января 2022 • 12:05 Комментировать

На официальном сайте «Манчестер Юнайтед» подведены итоги голосования за лучшего футболиста команды в декабре. Победу с огромным перевесом отпраздновал страж ворот «красных дьяволов» Давид де Хеа. За него проголосовали 73 процента респондентов.

Второе место занял звездный нападающий Криштиану Роналду. Кандидатуру 36-летнего португальца поддержали 22% опрошенных. Тройку замкнул бразильский полузащитник Фред с пятью процентами.

В прошлом месяце испанский вратарь принял участие в пяти матчах и пропустил четыре мяча.

Примечательно, что Давид признан лучшим игроком «МЮ» второй месяц подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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