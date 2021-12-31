В «Манчестер Сити» отреагировали на ограбление Канселу

Португальский защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу подвергся нападению нескольких грабителей. Футболисту повредили лицо и забрали у него драгоценности.

Пресс-служба клуба отреагировал на произошедшее: «Мы шокированы такими новостями. Хотим выразить поддержку Канселу и его родным. Готовы оказать любую помощь в расследовании этого дела».

27-летний португалец играет за клуб из Манчестера с августа 2019 года. Он связан контрактными обязательствами с «Сити» до окончания сезона-2024/2025.

В текущем розыгрыше АПЛ на счету Жоау один гол и четыре ассиста в 19 сыгранных поединках.