Рангник хочет привести в «Манчестер Юнайтед» игрока «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» нашел себе нового игрока в оборонительную линию. Новичком команды может стать защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо. Об этом сообщается на страницах издания El Nacional.

В трансфере 22-летнего уругвайского футболиста лично заинтересован рулевой английского гранда Ральф Рангник. Немецкий специалист считает, что Рональд сможет усилить оборонительные ряды команды.

Араухо связан контрактными обязательствами с «сине-гранатовыми» до середины 2023 года. Согласно оценке экспертов Transfermarkt, его стоимость составляет 25 миллионов евро.