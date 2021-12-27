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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Барселона» должна представить Торреса во вторник

27 Декабря 2021 • 15:29 Комментировать

Ферран Торрес всё ближе и ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Барселоны». Как сообщает портал Goal.com, в понедельник Торрес пройдёт медицинское обследование. Если всё пройдёт хорошо, испанец в этот же день подпишет контракт, а во вторник клуб его представит.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» и «Барселона» договорились о переходе Феррана Торреса за 55 миллионов евро.

Портал Goal.com отмечает, что «Барселона» смогла позволить себе Феррана Торреса благодаря уходу Серхио Агуэро, а также кредиту от инвестиционного банка Goldman Sachs в размере полумиллиарда евро.

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