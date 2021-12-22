​Перед Абрамовичем извинились за клевету в книге «Люди Путина»

В 2020 году в Англии популярность набрала появившаяся на прилавках книга «Люди Путина: как КГБ вернул себе Россию и перешёл в наступление на Запад». В книге упоминался владелец «Челси» Роман Абрамович. Утверждалось, что россиянин в 2003 году приобрёл лондонский футбольный клуб по указанию Владимира Путина.

В конце ноября Высокий суд вынес решение, признав, что в книге присутствуют клеветнические утверждения в отношении Романа Абрамовича. В среду издательство HarperCollins опубликовало заявление, в котором рассказало об урегулировании конфликта. Издатель внёс поправки в книгу и согласился сделать благотворительное пожертвование вместо возмещения убытков, передаёт Sky Sports.

В общей сложности в книге было исправлено более 1700 слов.