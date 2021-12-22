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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» заинтересовался игроком «Ливерпуля»

22 Декабря 2021 • 08:50 Комментировать

Защитник Джо Гомес, выступающий в составе «Ливерпуля», может сменить Туманный Альбион на Испанию. Как сообщается на страницах таблоида Daily Mail, заинтересованность в услугах футболиста проявляет мадридский «Реал».

Не исключено, что «королевский» клуб предпримет попытку заполучить 24-летнего британца в зимнее трансферное окно.

Гомес связан трудовыми обязательствами с мерсисайдцами до лета 2024 года. Его рыночная стоимость составляет 30 миллионов евро.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник поучаствовал всего в трех матчах. Джо получил травму, из-за которой не играл за «красных» в большей части поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Джо Гомес
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