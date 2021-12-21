​Марсьяль хочет в «Севилью»

Почти две недели назад агент Антони Марсьяля заявил о намерении своего клиента уйти из «Манчестер Юнайтед», объяснив желанием игрока выходить на поле регулярно. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Sky Sports Лайалл Томас, Марсьяль предпочитает перебраться в январе в «Севилью», хотя интерес к нему проявляют более статусные «Барселона» и «Ювентус». В ближайшие несколько дней 26-летний француз проведёт переговоры с главным тренером «красных дьяволов» Ральфом Рангником.

В сезоне 2021/2022 Антони Марсьяль провёл на поле только 359 минут в 10 матчах «Манчестер Юнайтед» во всех соревнованиях. Француз отметился одним забитым голом.