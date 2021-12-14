Антонио Рюдигер отклонил первое предложение «Челси» о новом контракте. Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщил известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, немецкий защитник комфортно себя чувствует в «Челси» под руководством Томаса Тухеля, но принимать первое предложение игрок не стал. Переговоры будут продолжаться.

Антонио Рюдигера слухи связывают с целым рядом топовых клубов Европы, в том числе с «Реалом», «Барселоной» и «Миланом».

Отметим, что действующее трудовое соглашение 28-летнего Антонио Рюдигера с «Челси» рассчитано до конца текущего сезона.