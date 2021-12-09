«Атлетико» претендует на защитника «Челси»

Испанский защитник Сесар Аспиликуэта, выступающий в чемпионате Англии за лондонский «Челси», попал в сферу интересов еще одного топ-клуба Ла Лиги. Согласно данным Eurosport, заполучить опытного игрока желает мадридский «Атлетико».

Стоит отметить, что «матрасники» - не единственные претенденты на 32-летнего исполнителя. Ранее об интересе к Аспиликуэте заявила каталонская «Барселона».

Трудовой договор Сесара с «пенсионерами» истекает по окончании нынешнего сезона.

Цвета лондонского коллектива испанец защищает с лета 2012 года. В этом сезоне Премьер-лиги он отметился двумя голевыми передачами в девяти играх.