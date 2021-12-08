​Фердинанд считает, что Рангник построит команду вокруг Роналду

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением по поводу того, как новоиспечённый тренер команды Ральф Рангник будет работать с Криштиану Роналду.

Когда Ральф Рангник принимал «красных дьяволов», ходило много разговоров о том, что Криштиану Роналду может потерять твёрдое место в основе, поскольку футбол немецкого тренера требует много «черновой работы».

«Рангник адаптирует свою тактику к такой суперзвезде, как Роналду. Не забывайте, что в «Шальке» Рангник сталкивался с такой ситуацией, когда адаптировал тактику под Рауля, чтобы иметь на поле игрока такого калибра», - сказал Фердинанд BT Sport.