Обамеянг не забивает в АПЛ на протяжении шести поединков

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не забивает в АПЛ шесть поединков кряду. Это его худшая серия в турнире.

Самая затяжная безголевая серия форварда составляла 14 поединков – с февраля по август 2014 года. Тогда футболист играл за дортмундскую «Боруссию», информирует OptaJoe.

В нынешнем сезоне у Обамеянга 14 поединков в АПЛ, 4 забитых гола и одна результативная передача.

Последний раз капитан «канониров» забивал в 9-м туре чемпионата в ворота «Астон Виллы» 22 октября. Тогда клуб из Лондона тогда победил со счётом 3:1.

«Арсенал» после 15 туров АПЛ занимает седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка. Ранее команда уступила в гостях «Эвертону» (1:2).