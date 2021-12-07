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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Обамеянг не забивает в АПЛ на протяжении шести поединков

07 Декабря 2021 • 10:38 Комментировать (1)

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг не забивает в АПЛ шесть поединков кряду. Это его худшая серия в турнире.

Самая затяжная безголевая серия форварда составляла 14 поединков – с февраля по август 2014 года. Тогда футболист играл за дортмундскую «Боруссию», информирует OptaJoe.

В нынешнем сезоне у Обамеянга 14 поединков в АПЛ, 4 забитых гола и одна результативная передача.

Последний раз капитан «канониров» забивал в 9-м туре чемпионата в ворота «Астон Виллы» 22 октября. Тогда клуб из Лондона тогда победил со счётом 3:1.

«Арсенал» после 15 туров АПЛ занимает седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка. Ранее команда уступила в гостях «Эвертону» (1:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Пьер-Эмерик Обамеянг
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
LMI
07 Декабря 2021 в 11:02
Он уже второй сезон пешеходом работает на поле
100% повторение ситуации как с Озилом. Бабло выдурил с дурачков и наивных, да и пофиг на футбол, не говоря про клуб
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