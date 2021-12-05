Ральф Рангник возглавил «Манчестер Юнайтед» и думает о том, как усилить состав команды на вторую часть сезона. По информации The Sun, опубликованной в субботу вечером, немецкий специалист определил цель номер один. Это полузащитник Амаду Хайдара из «РБ Лейпцига».

Отмечается, что в контракте Хайдара есть пункт, согласно которому его можно выкупить летом за 32 миллиона фунтов (около 38 миллионов евро). При этом в «РБ Лейпциге» готовы отпустить игрока в январе, если «Манчестер Юнайтед» сразу выплатит эту сумму.

23-летний Амаду Хайдара в январе поедет на Кубок африканский наций со сборной Мали, но в «Манчестер Юнайтед» не считают это проблемой.