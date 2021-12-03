Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 287 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Райола хотел меня убить»: Ибрагимович вспомнил, как испортил рекламный план «МЮ»

03 Декабря 2021 • 15:49 Комментировать (1)

В 2016 году Златан Ибрагимович перебрался в «Манчестер Юнайтед». На страницах Aftonbladet был приведён отрывок из книги шведского форварда, в котором он рассказывает, как написал в «Инстаграме», что уже договорился с «красными дьяволами», хотя это не соответствовало действительности.

«Я устал от переговоров и потерял терпение. Нельзя делать такие объявления, если сделка не закрыта. Мино Райола хотел меня убить», - вспоминает Ибрагимович.

Также Златан рассказал, как на ситуацию отреагировал исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд.

«Он сказал: «Ты испортил рекламный план на пять миллионов фунтов». Они планировали сюрприз и презентацию со спецэффектами а-ля Голливуд. А я всё испортил, сделав объявление в соцсетях», - вспомнил швед.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович Мино Райола Эд Вудворд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Devito792@gmail.com
03 Декабря 2021 в 16:22
Златан красава))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.12  15:30 Вест Хэм ... Челси 4.8 3.9 1.74
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Декабря
16:19 · Англия. Премьер-лига
​Рангник сказал, что Лобановский был одним из его вдохновителей
15:49 · Англия. Премьер-лига
​«Райола хотел меня убить»: Ибрагимович вспомнил, как испортил рекламный план «МЮ» 1
15:13 · Англия. Премьер-лига
​Эффект Рангника: Роналду выдал лучший результат сезона по действиям прессинга 1
14:36 · Англия. Премьер-лига
​Рангник вспомнил, как его звали в «Челси»
13:48 · Англия. Премьер-лига
​Рангник рассказал, о чём общался с Сульшером
13:40 · Англия. Премьер-лига
​Рангник ответил на вопрос о зимних трансферах «Манчестер Юнайтед»
13:33 · Англия. Премьер-лига
​Рангник развеселил журналистов после вопроса о Холанне
13:08 · Англия. Премьер-лига
Роналду отреагировал на приход Рангника в «Манчестер Юнайтед»
12:50 · Англия. Премьер-лига
​Рангник высказался о Роналду 1
12:28 · Англия. Премьер-лига
​Лэмпард высказался об Абрамовиче
12:27 · Англия. Премьер-лига
Рангник рассказал о своей цели в «Манчестер Юнайтед» 2
12:18 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет ускорить продление контракта с Жоржиньо
11:15 · Англия. Премьер-лига
Бензема может сменить «Реал» на топ-клуб АПЛ 4
10:53 · Англия. Премьер-лига
Линекер ответил хейтеру, назвавшему Криштиану Роналду «Пеналду» 6
10:14 · Англия. Премьер-лига
Экс-защитник «Барселоны» может усилить «Милан» 1
Все новости
Рекомендуем