​«Райола хотел меня убить»: Ибрагимович вспомнил, как испортил рекламный план «МЮ»

В 2016 году Златан Ибрагимович перебрался в «Манчестер Юнайтед». На страницах Aftonbladet был приведён отрывок из книги шведского форварда, в котором он рассказывает, как написал в «Инстаграме», что уже договорился с «красными дьяволами», хотя это не соответствовало действительности.

«Я устал от переговоров и потерял терпение. Нельзя делать такие объявления, если сделка не закрыта. Мино Райола хотел меня убить», - вспоминает Ибрагимович.

Также Златан рассказал, как на ситуацию отреагировал исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд.

«Он сказал: «Ты испортил рекламный план на пять миллионов фунтов». Они планировали сюрприз и презентацию со спецэффектами а-ля Голливуд. А я всё испортил, сделав объявление в соцсетях», - вспомнил швед.