«Челси» готов усилить «Барселону» двумя нападающими

Каталонская «Барселона» может усилиться сразу двумя футболистами лондонского «Челси» в грядущее трансферное окно. Согласно сведениям журналистов Sport.es, руководство «пенсионеров» готово отпустить Хакима Зиеша и Тимо Вернера на «Камп Ноу». В лондонском клубе решили, что нет смысла держать в команде таких высокооплачиваемых резервистов.

Источник отмечает, что «сине-гранатовые» заинтересованы в игроках, однако клуб не может осуществить полноценные трансферы. Не исключен вариант аренды с правом последующего выкупа.

Трансферная стоимость Зиеша составляет 38 миллионов евро, а Вернера – 55 миллионов.