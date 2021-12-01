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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» готов потратить 85 млн евро на покупку Влаховича

01 Декабря 2021 • 12:15 Комментировать

Один из лучших центрфорвардов итальянской Серии А Душан Влахович пользуется спросом на трансферном рынке. По информации La Gazzetta dello Sport, лондонский «Арсенал» всерьез нацелился на лидера «Фиорентины».

Источник утверждает, что руководство английского клуба собирается выделить на приобретение сербского футболиста 85 миллионов евро. «Фиалки» готовы расстаться со своим лидером за такую сумму.

Помимо «Арсенала» на Туманном Альбионе есть еще несколько клубов, претендующих на Влаховича. Подписать нападающего желают лондонский «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Душан Влахович
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