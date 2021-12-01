Дженас: «Люди быстро забыли, какую работу Сульшер проделал в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок сборной Англии Джермейн Дженас поделился мнением об отставке норвежца Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Скандинав был недавно уволен из-за провальных результатов команды в первой части сезона-2021/2022.

«Люди быстро забыли о работе, которую Сульшер проделал в клубе. Вы только вспомните, в каком состоянии он принял команду. Тем более, его приглашали в статусе временного наставника. Он отлично проявил себя, за что был вознагражден контрактом. Очень жаль, что его история так закончилась», - приводит слова Джермейна BBC Sport.

Новым главным тренером «красных дьяволов» был назначен Ральф Рангник.