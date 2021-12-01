«Аякс» готов арендовать нападающего «Тоттенхэма»

Голландский форвард Стевен Бергвейн, выступающий в английском чемпионате за лондонский «Тоттенхэм», может вернуться на родину. В подписании 24-летнего атакующего футболиста заинтересован амстердамский «Аякс», об этом рапортует De Telegraph.

Именитый голландский клуб планирует оформить аренду Стевена до конца сезона-2021/2022. «Шпоры» готовы отпустить Бергвейна, поскольку в его услугах не заинтересован наставник команды Антонио Конте. Сделка может быть оформлена в январе.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии нападающий принял участие в пяти поединках, записав на свой счет одну голевую передачу.