​Салах: «Игра в Серии А помогла мне»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вспомнил о периоде в Серии А, где в своё время он выступал за «Фиорентину» и «Рому».

«Переход в Серию А мне очень помог. У меня остались прекрасные воспоминания как о Риме, так и о Флоренции. Когда я выступал за «Челси», то почувствовал, что мне нужно изменить стиль своей игры. Я отправился в Италию и хорошо там выступил. Тот период стал большим подспорьем – он помог мне добраться туда, где я нахожусь сейчас.

В Италии я вырос как личность и как футболист. Передаю привет фанатам «Фиорентины» и «Ромы». Возможно, ещё увидимся», - сказал Салах Sky Sport Italia.