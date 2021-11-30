Основным голкипером «Челси» является Эдуар Менди. Что касается Кепы, то в этом сезоне испанец провёл за лондонцев всего четыре матча, и только один из них пришёлся на Премьер-лигу.

Поговаривают, что Кепа может сменить клубную прописку зимой в поисках более регулярной игровой практики. Как сообщает AS, Кепа может оказаться в «Лацио». В столице Италии голкипер может воссоединиться с Маурицио Сарри, под руководством которого он провёл 54 матча за «Челси».

Отметим, что основным голкипером «Лацио» сейчас является 39-летний Пепе Рейна.

27-летний Кепа оценивается экспертами портала transfermarkt в 13 миллионов евро.