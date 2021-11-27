Гвардиола высказался о возможном назначении Рангника в «МЮ»

В СМИ ходят слухи о потенциальном приглашении немецкого специалиста Ральфа Рангника на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на эту информацию.

«Его пока не утвердили, поэтому эта новость – не больше, чем просто слух. Я с ним плохо знаком, мы один раз общались по телефону, личных встреч не было. Я в курсе его успешной работы в «РБ Лейпциге». У него огромный опыт, но он работал только в Германии», - приводит слова Пепа Sky Sports.

В настоящий момент Рангник занимает одну из руководящих должностей в структуре московского «Локомотива».