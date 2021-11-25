«Манчестер Юнайтед» провёл собеседование с пятью тренерами

Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает активные поиски нового главного тренера после расставания с норвежцем Уле Гуннаром Сульшером. По сообщениям портала Goal, английский гранд уже провел собеседование с пятью известными тренерами.

Источник отмечает, что предварительные переговоры с манкунианцами провели Руди Гарсия, Эрнесто Вальверде, Ральф Рангник, Люсьен Фавр и Паулу Фонсека. Скорее всего, кто-то из этих кандидатов в будущем займет пост наставника «красных дьяволов».

В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера команды является Майкл Кэррик.