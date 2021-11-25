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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» провёл собеседование с пятью тренерами

25 Ноября 2021 • 12:30 Комментировать (1)

Руководство «Манчестер Юнайтед» продолжает активные поиски нового главного тренера после расставания с норвежцем Уле Гуннаром Сульшером. По сообщениям портала Goal, английский гранд уже провел собеседование с пятью известными тренерами.

Источник отмечает, что предварительные переговоры с манкунианцами провели Руди Гарсия, Эрнесто Вальверде, Ральф Рангник, Люсьен Фавр и Паулу Фонсека. Скорее всего, кто-то из этих кандидатов в будущем займет пост наставника «красных дьяволов».

В настоящий момент исполняющим обязанности главного тренера команды является Майкл Кэррик.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Эрнесто Вальверде Руди Гарсия Паулу Фонсека Люсьен Фавр
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Evgen 86
25 Ноября 2021 в 12:39
Шикарные кандидатуры что и говорить. И чем кто то лучше Сульшера?
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