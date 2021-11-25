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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маунт отказал «Реалу» ради «Челси»

25 Ноября 2021 • 12:24 Комментировать

Хавбек сборной Англии и лондонского «Челси» Мэйсон Маунт не собирается уходить из своего нынешнего клуба. Как сообщает портал Goal, полузащитник отказался от перехода в мадридский «Реал». «Сливочные» ранее заявил о намерении оформить трансфер полузащитника.

22-летний игрок желает продолжить выступления за «пенсионеров» и хочет продлить с клубом трудовой договор. Действующее соглашение между сторонами рассчитано до середины 2024 года.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Маунт принял участие в девяти поединках, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Мэйсон Маунт
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