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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Ляказетт предпочитает «Атлетико» «Барселоне» слухи

23 Ноября 2021 • 10:48 Комментировать

Александр Ляказетт может покинуть «Арсенал» и отправиться в испанскую Ла Лигу. Француза слухи связывают с «Барселоной», которая ищет форварда из-за проблем с сердцем у Серхио Агуэро, и с «Атлетико».

По данным El Nacional, Ляказетт предпочитает перебраться в «Атлетико», а не в «Барселону». Форвард считает, что проект мадридского клуба ему подходит больше. Также Александр услышал положительные отзывы о Диего Симеоне от Антуана Гризманна и Томаса Лемара.

В сезоне 2021/2022 30-летний Александр Ляказетт провёл 10 матчей и забил три гола. Эксперты портала transfermarkt оценивают форварда в 22 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Арсенал Лондон Александр Ляказетт
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