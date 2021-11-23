Александр Ляказетт может покинуть «Арсенал» и отправиться в испанскую Ла Лигу. Француза слухи связывают с «Барселоной», которая ищет форварда из-за проблем с сердцем у Серхио Агуэро, и с «Атлетико».

По данным El Nacional, Ляказетт предпочитает перебраться в «Атлетико», а не в «Барселону». Форвард считает, что проект мадридского клуба ему подходит больше. Также Александр услышал положительные отзывы о Диего Симеоне от Антуана Гризманна и Томаса Лемара.

В сезоне 2021/2022 30-летний Александр Ляказетт провёл 10 матчей и забил три гола. Эксперты портала transfermarkt оценивают форварда в 22 миллиона евро.