В ближайшие минуты Уле Гуннар Сульшер должен официально покинуть тренерское кресло в «Манчестер Юнайтед». Совет директоров принял решение расстаться с норвежским тренером. Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что это решение было одобрено Джоэлом Глейзером, являющимся совладельцем клуба.

Уле Гуннар Сульшер уйдёт в отставку с формулировкой «по соглашению сторон». На временной основе команду примут Даррен Флетчер и Майкл Кэррик, которые в настоящий момент входят в штаб «красных дьяволов».

Напомним, что накануне «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:4 проиграл в гостях у «Уотфорда».