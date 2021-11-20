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Лингард мечтает о трансфере в «Барселону»

20 Ноября 2021 • 13:49 Комментировать (1)

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард намерен сменить команду в зимнее трансферное окно. Как информирует Todofichajes, английский футболист хотел бы попробовать свои силы в испанском чемпионате.

28-летний вингер мечтает о трансфере в каталонскую «Барселону». В свою очередь «красные дьяволы» готовы расстаться с Лингардом, если за него заплатят десять миллионов евро.

Действующий контракт Джесси с манкунианцами рассчитан до лета следующего года.

Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Вест Хэма» и «Эвертона».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Джесси Лингард
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Комментарии (1)
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ARTUR
20 Ноября 2021 в 15:24
Ага..еще один чухморик ,есть в барсе своих
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