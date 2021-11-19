«Милан» хочет подписать вингера «Арсенала»

Ивуариец Николя Пепе, который так и не смог проявить себя в английской Премьер-лиге, может попытать счастья в итальянском чемпионате. По сообщениям Il Milanista, предложить контракт африканскому футболисту собирается «Милан».

В свою очередь лондонский «Арсенал», владеющий правами на игрока, готов расстаться с Пепе, чтобы отбить потраченные на него деньги. «Канониры» приобрели Николя за 80 миллионов евро.

Не исключено, что сделка будет оформлена в грядущее трансферное окно. «Россонери» могут взять вингера в аренду с правом последующего выкупа.

В текущем сезоне Пепе забил один гол и три раза ассистировал партнерам в девяти матчах.