Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 156 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Баварии»

18 Ноября 2021 • 11:12 Комментировать

Французский хавбек Корентин Толиссо, вероятнее всего, сменит клубную прописку по завершении нынешнего сезона. У игрока истекающий контракт с мюнхенской «Баварией», и клуб не планирует продлевать с ним сотрудничество.

Согласно сведениям Kicker, у 27-летнего игрока есть два варианта продолжения карьеры. В услугах Корентина заинтересованы миланский «Интер» и лондонский «Тоттенхэм». Оба клуба готовы подписать Толиссо следующим летом, когда хавбек станет свободным агентом.

В текущем сезоне француз редко выходит на поле в составе мюнхенского коллектива. На счету полузащитника четыре матча в Бундеслиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Корентин Толиссо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
13:12 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 20 ноября 2021
12:20 · Англия. Премьер-лига
​«Уотфорд» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии – 20 ноября 2021
11:37 · Англия. Премьер-лига
Обамеянгом интересуются два европейских гранда
11:14 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии – 20 ноября 2021
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Баварии»
10:25 · Англия. Премьер-лига
Далот дал согласие на переход в «Рому» 1
09:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с агентом Триппьера
00:54 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» отправил Погба в Дубай 3
00:39 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каких обстоятельствах «Манчестер Сити» отпустит Стерлинга
00:32 · Англия. Премьер-лига
​Ярмоленко может покинуть АПЛ и отправиться в Турцию слухи
00:24 · Англия. Премьер-лига
​Брозович и де Врей – на радаре «Ньюкасла» 1 слухи
17 Ноября
23:44 · Англия. Премьер-лига
В «Ливерпуле» уже знают преемника Клоппа – это не Джераррд
23:31 · Англия. Премьер-лига
У Левандовски есть возможность перебраться в АПЛ 2 слухи
22:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовится «украсть» у «Барселоны» восходящую звезду сборной Испании 1 слухи
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» намерен перехватить Рэмзи у «Арсенала» слухи
Все новости
Рекомендуем