«Интер» и «Тоттенхэм» претендуют на полузащитника «Баварии»

Французский хавбек Корентин Толиссо, вероятнее всего, сменит клубную прописку по завершении нынешнего сезона. У игрока истекающий контракт с мюнхенской «Баварией», и клуб не планирует продлевать с ним сотрудничество.

Согласно сведениям Kicker, у 27-летнего игрока есть два варианта продолжения карьеры. В услугах Корентина заинтересованы миланский «Интер» и лондонский «Тоттенхэм». Оба клуба готовы подписать Толиссо следующим летом, когда хавбек станет свободным агентом.

В текущем сезоне француз редко выходит на поле в составе мюнхенского коллектива. На счету полузащитника четыре матча в Бундеслиге.