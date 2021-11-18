«Ньюкасл» недавно получил богатых владельцев – клуб выкупил консорциум, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии.

Слухи стали связывать «Ньюкасл» со многими футболистами. The Times информирует о том, что в сфере интересов «сорок» находятся два игрока миланского «Интера» - защитник Стефан де Врей и полузащитник Марсело Брозович. Кроме того, английский клуб следит за голкипером Томасом Стракошей из римского «Лацио».

«Ньюкасл» на сегодняшний день занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Недавно главным тренером команды стал Эдди Хау.