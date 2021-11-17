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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В «Манчестер Юнайтед» готовятся к смене тренера слухи

17 Ноября 2021 • 14:58 Комментировать (1)

В «Манчестер Юнайтед» уже готовятся к смене главного тренера. Пока непонятно, когда клуб уволит Уле Гуннара Сульшера, но руководители уже обдумывают варианты с приглашением нового тренера. Об этом стало известно Manchester Evening News.

Отмечается, что Уле Гуннар Сульшер может доработать сезон 2021/2022 до конца из-за отсутствия готового кандидата на замену. Приоритетным вариантом для «Манчестер Юнайтед» является Брендан Роджерс, который в настоящий момент работает с «Лестером». Также в шорт-листе «красных дьяволов» находятся Эрик тен Хаг из «Аякса» и Луис Энрике из сборной Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Луис Энрике Брендан Роджерс Уле Гуннар Сульшер Эрик тен Хаг
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Манчестерский Иппатий
19 Ноября 2021 в 08:02
А как гелевый - уже посылает Олю?
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