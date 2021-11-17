В «Манчестер Юнайтед» уже готовятся к смене главного тренера. Пока непонятно, когда клуб уволит Уле Гуннара Сульшера, но руководители уже обдумывают варианты с приглашением нового тренера. Об этом стало известно Manchester Evening News.

Отмечается, что Уле Гуннар Сульшер может доработать сезон 2021/2022 до конца из-за отсутствия готового кандидата на замену. Приоритетным вариантом для «Манчестер Юнайтед» является Брендан Роджерс, который в настоящий момент работает с «Лестером». Также в шорт-листе «красных дьяволов» находятся Эрик тен Хаг из «Аякса» и Луис Энрике из сборной Испании.