«Реал» готов дать шанс ван де Беку

У голландского хавбека Донни ван де Бека появился интересный вариант продолжения карьеры. По сообщениям Fichajes, в подписании игрока «Манчестер Юнайтед» заинтересован мадридский «Реал».

В «королевском» клубе рассчитывают подписать полузащитника по сниженной цене. «Бланкос» рассчитывают на серьезную скидку, поскольку ван де Бек редко выходил на поле в составе «красных дьяволов».

Ранее ходили слухи, что манкунианцы выставят Донни на трансфер грядущей зимой.

В нынешнем сезоне голландец принял участие всего в пяти матчах. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.