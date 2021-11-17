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«Реал» готов дать шанс ван де Беку

17 Ноября 2021 • 13:26 Комментировать (2)

У голландского хавбека Донни ван де Бека появился интересный вариант продолжения карьеры. По сообщениям Fichajes, в подписании игрока «Манчестер Юнайтед» заинтересован мадридский «Реал».

В «королевском» клубе рассчитывают подписать полузащитника по сниженной цене. «Бланкос» рассчитывают на серьезную скидку, поскольку ван де Бек редко выходил на поле в составе «красных дьяволов».

Ранее ходили слухи, что манкунианцы выставят Донни на трансфер грядущей зимой.

В нынешнем сезоне голландец принял участие всего в пяти матчах. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Донни ван де Бек
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
17 Ноября 2021 в 14:04
Рисковано ,его нужно было брать сразу , он сейчас травмирован психологически ,если с первого матча не заиграет ,то сломается совсем ,да и при агрономе он не расскроется ,агроном любит уже состоявшихся игроков ,как пример Камавинга , выпустил ,тот чухнулся ,даже забил ,но был инородным телом ,сейчас присел на баночку .Потому что агроном не знает что с ним делать.. развить он его не может ,потому что ограничен . Некоторые конечно же могут привести в пример его Милан ,но там были уже сплошь состоявшиеся игроки ,и плюс два умнейших игрока Кака и Пирло .Опять же сформированые . Он им просто не мешал ,как это делает с Вини сейчас .
Манкунианец76
17 Ноября 2021 в 13:35
...будет очень и очень жаль,если молодой так и уйдет от нас,не открывшись ...Рыбак пока что не дает ему шанс,ставя в основу таких оболтусов,как Погба,но очень надеюсь,что и ОГС и Полька сдрыснут от нас,дай Бог,уже в зимнее ТО
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