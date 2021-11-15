​Тренер «Брайтона» заночевал на улице

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер принял участие в акции, цель которой заключается в повышении осведомлённости населения о проблемах бездомных людей. В рамках акции были собраны средства – они пойдут на помощь людям, у которых нет дома.

Грэм Поттер заночевал прямо на улице, о чём сообщается на официальном сайте «Брайтона», где показаны фотографии. Для согрева тренер использовал некоторые покрывала, а также картон.

«Пережив ночь на улице, я не могу представить, каково было бы страдать таким образом постоянно, не имея представления о том, что тебя ждёт, и где мы возьмёшь следующий обед», - высказался Поттер.

После одиннадцати туров «Брайтон» занимает седьмое место в турнирной таблице.