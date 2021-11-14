​Онана отказал «Арсеналу»

Голкипер Андре Онана продолжит карьеру в «Интере». В феврале камерунец должен подписать предварительный контракт с миланским клубом, который начнёт действовать с июля. Об этом сообщает ряд источников, в частности La Gazzetta dello Sport. Издание отмечает, что к Онана обращался «Арсенал», но вратарь отказал клубу из Лондона.

Напомним, что в начале ноября истёк срок дисквалификации Андре Онана за нарушение антидопинговых правил. Камерунский голкипер «Аякса» был наказан в феврале. Он говорил, что по ошибке выпивал похожие таблетки жены, подчёркивая, что всегда выступал против допинга.