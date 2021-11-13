​Кевин-Принс Боатенг рассказал, как мог оказаться в «Манчестер Юнайтед»

Футболист берлинской «Герты» Кевин-Принс Боатенг рассказал, как в своё время он мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

Летом 2013 года Кевин-Принс Боатенг перешёл из «Милана» в «Шальке», но у него была возможность переехать в Англию на «Олд Траффорд».

«У меня была возможность отправиться в «Манчестер Юнайтед». Я выбрал Германию, и вы видели, что со мной произошло в «Шальке», - рассказал Боатенг пресс-службе «Герты».

Напомним, что в 2015 году «Шальке» распрощался с Боатенгом из-за «отсутствия взаимного доверия». После этого Боатенг вернулся в «Милан».