В обозримом будущем «Манчестер Юнайтед» может получить нового главного тренера, ведь под руководством Уле Гуннара Сульшера дела команды идут неважно. Если раньше говорили о том, что кандидатом номер один для «красных дьяволов» является Ральф Рангник, ныне возглавляющий спортивный сектор «Локомотива», то теперь появилась информация, что на вершине шорт-листа манкунианцев находится Брендан Роджерс. Об этом пишет The Sun.

Брендан Роджерс на текущий момент работает с «Лестером». Руководители «Манчестер Юнайтед» могут попытаться переманить северного ирландца, если клуб решит расстаться с Уле Гуннаром Сульшером.