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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» нацелился на лидера «РБ Лейпцига»

11 Ноября 2021 • 10:18 Комментировать

Один из ведущих футболистов «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку может сменить немецкую Бундеслигу на английскую Премьер-лигу. По сообщениям Bild, в подписании 23-летнего французского игрока заинтересован «Манчестер Сити».

Представители «горожан» остались под впечатлением от игры Кристофера в Лиге чемпионов. Напомним, что «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» являются соперниками по группе.

В нынешнем сезоне Нкунку записал на свой счет 11 забитых мячей и семь результативных передач в 17 встречах.

Стоимость полузащитника оценивается в 47 миллионов евро. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кристофер Нкунку
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