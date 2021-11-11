«Манчестер Сити» нацелился на лидера «РБ Лейпцига»

Один из ведущих футболистов «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку может сменить немецкую Бундеслигу на английскую Премьер-лигу. По сообщениям Bild, в подписании 23-летнего французского игрока заинтересован «Манчестер Сити».

Представители «горожан» остались под впечатлением от игры Кристофера в Лиге чемпионов. Напомним, что «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» являются соперниками по группе.

В нынешнем сезоне Нкунку записал на свой счет 11 забитых мячей и семь результативных передач в 17 встречах.

Стоимость полузащитника оценивается в 47 миллионов евро. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2024 года.