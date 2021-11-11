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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Голкипер «МЮ» - новая трансферная цель «Ньюкасла»

11 Ноября 2021 • 08:30 Комментировать (1)

Обогатившийся «Ньюкасл» начал планировать зимнюю трансферную кампанию. Новое руководство клуба хочет серьезно обновить состав команды, чтобы избежать вылета в Чемпионшип. В настоящий момент «сороки» плетутся в подвале турнирной таблице Премьер-лиги.

По сообщениям таблоида Daily Mail, клуб планирует усилить вратарскую линию. «Ньюкасл» нацелился на голкипера Дина Хендерсона, правами на которого владеет «МЮ». Вратарь не получает игровой практики в нынешнем клубе, а потому с большой долей вероятности примет предложение «сорок».

Трансферная цена Дина составляет 22 миллиона евро. Его трудовой договор с манкунианцами рассчитан еще на три года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Дин Хендерсон
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Кубоян Карлос
11 Ноября 2021 в 11:01
Мечтать не вредно. Пусть заберут Де Хеа за хорошие деньги, на которые купим нормального ЦЗ - на пример Кунде, или Торреса.
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