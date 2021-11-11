Голкипер «МЮ» - новая трансферная цель «Ньюкасла»

Обогатившийся «Ньюкасл» начал планировать зимнюю трансферную кампанию. Новое руководство клуба хочет серьезно обновить состав команды, чтобы избежать вылета в Чемпионшип. В настоящий момент «сороки» плетутся в подвале турнирной таблице Премьер-лиги.

По сообщениям таблоида Daily Mail, клуб планирует усилить вратарскую линию. «Ньюкасл» нацелился на голкипера Дина Хендерсона, правами на которого владеет «МЮ». Вратарь не получает игровой практики в нынешнем клубе, а потому с большой долей вероятности примет предложение «сорок».

Трансферная цена Дина составляет 22 миллиона евро. Его трудовой договор с манкунианцами рассчитан еще на три года.