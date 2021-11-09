«Ливерпуль» нашёл усиление в Ла Лиге

«Ливерпуль» планирует усилить среднюю линию и обратил внимание на полузащитника Микеля Мерино, ныне выступающего в испанском чемпионате за «Реал Сосьедад». По сообщениям Fichajes, наставник мерсисайдцев Юрген Клопп считает, что этот игрок сможет усилить потенциал команды в середине поля.

Английский гранд рассматривает Мерино в качестве альтернативы Джуду Беллингхему, за которого дортмундская «Боруссия» хочет получить 120 миллионов евро. Мерсисайдцы посчитали эту сумму сильно завышенной и переключили свое внимание на испанского игрока.

Микель выступает за команду из Сан-Себатьяна на протяжении трех лет. Его контракт рассчитан до 2024 года, а трансферная стоимость составляет 40 миллионов.