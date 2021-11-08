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Бенитес ответил на вопрос о трансфере Головина в «Эвертон»

08 Ноября 2021 • 09:55 Комментировать

Испанский наставник Рафаэль Бенитес, работающий в «Эвертоне», высказался о возможном трансфере российского полузащитника Александра Головина, ныне выступающего в чемпионате Франции за «Монако».

«Эти вопросы нужно задавать хотя бы за неделю до открытия трансферного окна. Сейчас же еще рано обсуждать эту тему. Уверен, что нам дадут деньги на трансферы, но вряд ли это будет огромная сумма. Мы постараемся подписать тех игроков, которые действительно нужны клубу», - приводит слова тренера Liverpool Echo.

25-летний Головин выступает за монегасков с 2018 года. Его контракт с клубом истекает по окончании сезона 2023/2024. Трансферная стоимость игрока составляет 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Александр Головин
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