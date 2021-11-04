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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Кавани – на радаре «Барселоны» слухи

04 Ноября 2021 • 11:43 Комментировать

Поговаривали, что Эдинсон Кавани следующим летом покинет «Манчестер Юнайтед» и вернётся в Южную Америку. Слухи связывали опытного нападающего с «Бока Хуниорс». Однако не стоит исключать варианта, при котором Кавани ещё сезон-другой поиграет на топ-уровне. Уругвайский футболист находится на радаре «Барселоны», о чём сообщает Goal.com со ссылкой на Fichajes.

В условиях финансового кризиса «Барселона» особенно внимательно следит за рынком свободных агентов. Учитывая проблемы Серхио Агуэро с сердцем, каталонскому клубу приходится думать об усилении линии нападения.

В сезоне 2021/2022 34-летний Эдинсон Кавани забил один гол в восьми матчах за «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани Трансферы футбола - лето 2022
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