Поговаривали, что Эдинсон Кавани следующим летом покинет «Манчестер Юнайтед» и вернётся в Южную Америку. Слухи связывали опытного нападающего с «Бока Хуниорс». Однако не стоит исключать варианта, при котором Кавани ещё сезон-другой поиграет на топ-уровне. Уругвайский футболист находится на радаре «Барселоны», о чём сообщает Goal.com со ссылкой на Fichajes.

В условиях финансового кризиса «Барселона» особенно внимательно следит за рынком свободных агентов. Учитывая проблемы Серхио Агуэро с сердцем, каталонскому клубу приходится думать об усилении линии нападения.

В сезоне 2021/2022 34-летний Эдинсон Кавани забил один гол в восьми матчах за «Манчестер Юнайтед».