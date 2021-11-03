​Конте хочет пригласить в «Тоттенхэм» хавбека «Милана»

Во вторник Антонио Конте занял должность главного тренера «Тоттенхэма». Итальянский тренер уже строит планы, рассчитывая усилить состав команды посредством выхода на трансферный рынок. Согласно данным Sport Italia, Конте хочет пригласить в лондонский клуб хавбека «Милана» Франка Кесси. Новоиспечённый рулевой «шпор» прекрасно осведомлён о возможностях этого футболиста, ведь в прошлом сезоне он тренировал «Интер».

24-летний Франк Кесси выступает за «Милан» с лета 2017 года. Эксперты портала transfermarkt оценивают ивуарийца в 55 миллионов евро.

В сезоне 2021/2022 Франк Кесси забил два гола в десяти матчах за «Милан».