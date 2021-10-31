Новые владельцы «Ньюкасла» ищут тренера, который встанет у истоков новой команды. Боссы английского клуба очень хотят пригласить Эрика тен Хага из «Аякса». Голландец может увеличить свой доход в пять раз, но он пока не хочет возглавлять «сорок» из-за их сложного положения в Премьер-лиге, сообщает Mirror.

У тен Хага хорошо идут дела в «Аяксе», команда близка к оформлению билета в плей-офф Лиги чемпионов. В «Ньюкасле» же тренера ждёт борьба за выживание и постройка команды, по сути, с нуля.

«Ньюкасл» намерен убедить Эрика тен Хага, предложив тренеру широкие возможности на трансферном рынке.