Крауч - о Роналду: «Уже не в моде просто стоять впереди»

Известный в прошлом английский форвард Питер Крауч подверг критике стиль игры звезды «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Он отметил, что 36-летний бомбардир пассивно действует без мяча.

«Уже не в моде просто стоять впереди. Это обсуждалось после подписания Криштиану Роналду. Игра давно изменилась. Новые тенденции быстро захватывают футбол», - приводит слова Питера Daily Mail.

Криштиану вернулся в манкунианский гранд прошлым летом из туринского «Ювентуса». Португалец заключил с «красными дьяволами» двухлетний контракт с возможностью продления.

В текущем розыгрыше АПЛ форвард отметился тремя голами в шести встречах.