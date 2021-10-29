Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 169 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Крауч - о Роналду: «Уже не в моде просто стоять впереди»

29 Октября 2021 • 09:26 Комментировать (4)

Известный в прошлом английский форвард Питер Крауч подверг критике стиль игры звезды «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Он отметил, что 36-летний бомбардир пассивно действует без мяча.

«Уже не в моде просто стоять впереди. Это обсуждалось после подписания Криштиану Роналду. Игра давно изменилась. Новые тенденции быстро захватывают футбол», - приводит слова Питера Daily Mail.

Криштиану вернулся в манкунианский гранд прошлым летом из туринского «Ювентуса». Португалец заключил с «красными дьяволами» двухлетний контракт с возможностью продления.

В текущем розыгрыше АПЛ форвард отметился тремя голами в шести встречах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Питер Крауч
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
LMI
29 Октября 2021 в 11:14
Так совсем недавно, когда Роналду забил в первой игре, Крауч чуть ли не обмочился от восторгов
David MU
29 Октября 2021 в 09:47
Да, халтура, когда наконечник ждал снабжение мячом прошла, нужно самому впахивать и выгрызать мяч.
Карыч
29 Октября 2021 в 09:47
В моде тенденция вовремя уходить на пенсию! А старцы никак не могут и не хотят понимать, что их время ушло!
David MU
29 Октября 2021 в 09:54
Карлик на два года младше CR7, 33-34 года еще норм для футболиста. Да и позиция у него более независимая что ли, он может из глубины играть + как плеймекер себя реализовывать. В то же время у него меньше шансов забивать в этой трио в акцентом на скоростного Мбапе.
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Октября
11:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может заменить Сульшера тренером из АПЛ
10:42 · Англия. Премьер-лига
Коман получит предложение от гранда АПЛ слухи
10:24 · Англия. Премьер-лига
Джейми Реднапп: «МЮ» при Сульшере превратился в лагерь для отдыха»
10:12 · Англия. Премьер-лига
Пулишич вернулся к занятиям в общей группе «Челси»
09:26 · Англия. Премьер-лига
Крауч - о Роналду: «Уже не в моде просто стоять впереди» 4
09:15 · Англия. Премьер-лига
Лукаку вёл переговоры с «Сити» перед трансфером в «Челси» 3
00:13 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии – 30 октября 2021 1
28 Октября
23:57 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии – 30 октября 2021 1
23:46 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас»: прогноз на матч чемпионата Англии – 30 октября 2021 1
23:20 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Брайтон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 30 октября 2021 1
23:18 · Англия. Премьер-лига
Роналду призвал одноклубников поддержать Сульшера 3
22:42 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 30 октября 2021 1
22:06 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: Не думал, что у Кейна выйдет в футбол играть 3
21:29 · Англия. Премьер-лига
Кейта и Алькантара вновь занимаются в общей группе «Ливерпуля» 1
19:33 · Англия. Чемпионшип
​«Хочу представлять флаг Турции в Англии»: турецкий медиамагнат купит «Халл Сити» 1
Все новости
Рекомендуем