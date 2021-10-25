Артета заявил, что доволен Обамеянгом

Наставник «Арсенала» Микель Артета оценил нынешние кондиции форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.

По его мнению, нападающий показывает блестящую игру. Специалист отметил, что футболист отлично бежит, прессингует и двигается на поле.

«Он не стоит и не ждёт, когда ему позволят забить гол. Таким Обамеянгом я доволен», — приводит слова Артеты Sky Sports.

На текущий момент лондонцы идут десятыми в таблице АПЛ, записав в актив 14 баллов.

Что касается Обамеянга, то форвард в восьми встречах отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.