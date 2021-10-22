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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван главный сторонник Суперлиги в АПЛ

22 Октября 2021 • 13:46 Комментировать (3)

Британским журналистам стало известно отношение топ-клубов Премьер-лиги к проекту Суперлиги Европы. Как информирует The Athletic, среди представителей АПЛ «Манчестер Юнайтед» с наибольшим энтузиазмом относится к этой идее.

Что касается «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма», то эти клубы относятся с подозрением к возможному запуску проекта.

Европейская Суперлига была запущена в апреле текущего года, однако она просуществовала около 48 часов, после чего была расформирована из-за волны критики со стороны футбольной общественности.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Суперлига Европы
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
22 Октября 2021 в 15:11
ай...энта арабы фуцбольнай мир раскачивають заливая в ухи карумпираваным призидентам клубаф жирны прибыля...))) а энти и лабиравають ихние хателки
ингерман
22 Октября 2021 в 14:47
ай воц тебе бабушка и манюнин день.. раскололися прям на первам скачке.. ай эцож и поняцно - пока манюня не скатилась окончательна у середняки и не потеряла преставку-топ нада срочна делац геволюцию.. )))
ARTUR
22 Октября 2021 в 14:27
Ну было бы странно если бы это был Норвич
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22.10  22:00 Арсенал ... Астон Вилла 1.79 3.9 4.4
23.10  14:30 Челси ... Норвич 1.18 7.6 18
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