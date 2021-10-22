Назван главный сторонник Суперлиги в АПЛ

Британским журналистам стало известно отношение топ-клубов Премьер-лиги к проекту Суперлиги Европы. Как информирует The Athletic, среди представителей АПЛ «Манчестер Юнайтед» с наибольшим энтузиазмом относится к этой идее.

Что касается «Манчестер Сити», «Ливерпуля», «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма», то эти клубы относятся с подозрением к возможному запуску проекта.

Европейская Суперлига была запущена в апреле текущего года, однако она просуществовала около 48 часов, после чего была расформирована из-за волны критики со стороны футбольной общественности.