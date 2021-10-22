Ван де Бек не собирается возвращаться в «Аякс»

Голландский хавбек Донни ван де Бек, не сумевший проявить себя в «Манчестер Юнайтед, с большой долей вероятности сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, 24-летний полузащитник не рассматривает вариант с возвращением в амстердамский «Аякс», за который успешно выступал до переезда на Туманный Альбион.

Ранее сообщалось, что подписать Донни может «Ньюкасл», который намерен серьезно усилить состав после прихода новых инвесторов.

Ван де Бек перебрался в стан «красных дьяволов» в прошлом году. За него манкунианцы заплатили около 60 миллионов евро.