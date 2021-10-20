«Ньюкасл» нацелился на звёздного футболиста, поигравшего за «Реал» и «Арсенал»

Немецкий полузащитник Месут Озил, ныне выступающий в турецкой Суперлиге за стамбульский «Фенербахче», может вернуться на Туманный Альбион.

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Экрем Конур, заинтересованность в услугах 33-летнего исполнителя проявляет «Ньюкасл», который обрел очень богатых владельцев. Клуб намерен усилиться в зимнее трансферное окно, дабы избежать вылета из Премьер-лиги в Чемпионшип.

Озил известен в Англии по выступлениям за лондонский «Арсенал». Цвета «Фенербахче» немец защищает с января текущего года. Его контракт рассчитан до окончания сезона-2023/2024.