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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» нацелился на звёздного футболиста, поигравшего за «Реал» и «Арсенал»

20 Октября 2021 • 10:16 Комментировать

Немецкий полузащитник Месут Озил, ныне выступающий в турецкой Суперлиге за стамбульский «Фенербахче», может вернуться на Туманный Альбион.

Как сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Экрем Конур, заинтересованность в услугах 33-летнего исполнителя проявляет «Ньюкасл», который обрел очень богатых владельцев. Клуб намерен усилиться в зимнее трансферное окно, дабы избежать вылета из Премьер-лиги в Чемпионшип.

Озил известен в Англии по выступлениям за лондонский «Арсенал». Цвета «Фенербахче» немец защищает с января текущего года. Его контракт рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Месут Озил
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